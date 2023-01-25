Журналистка решила спросить, что Зеленский думает по поводу решения Шольца, но тот еще не знал о нем.

Президент Владимир Зеленский узнал о решении Германии передать Украине боевые танки Leopard 2 во время интервью американскому каналу Sky News.

В Twitter канал показал фрагмент с реакцией Зеленского на эту новость. Президент немного удивился и изрядно обрадовался этой новости.

Журналистка отметила, что Германия передает Украине боевые танки и спросила, что Зеленский об этом думает. Президент удивленно отметил: "Еще нет... А-а-а, только что?".

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Как отметил Зеленский, он "очень рад" и "благодарен", что Германия решила отправить Украине 14 Leopard 2, но предупредил, что количество и сроки доставки машин являются "критическими".

"Вот сейчас мой пресс-секретарь сказал, что только что канцлер Шольц подтвердил, что даст "Леопарды". У меня будет разговор с ним сразу после интервью. Я очень рад. Хочу поблагодарить Германию, я благодарю Британию и благодарю Соединенные Штаты Америки за то, что они приняли такие решения. Я благодарен всему миру. Но если мы говорим честно и открыто, то количество танков и срок, когда они должны к нам доехать, имеют неотъемлемую, а важную роль", - заявил Зеленский.

Танки Leopard для Украины: что известно

Вечером, 24 января, издание "Spiegel" сообщило о том, что канцлер Германии Олаф Шольц после многомесячных дискуссий с союзниками утвердил поставку Украине танков Leopard. Также Берлин разрешил реэкспорт отечественной тяжелой брони и другим европейским странам.

По словам министра обороны ФРГ, отправка первой партии Leopard в Украину ожидается не менее чем за три месяца.

Известно, что 12 стран-участниц "Рамштайна" согласились передать ВСУ около 100 Leopard.

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