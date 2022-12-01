Недавно Папа Римский Франциск сказал, что "жесточайшими" участниками войны в Украине среди российских военных являются чеченцы и буряты.

Российские хакеры атаковали сайты Ватикана. Это произошло через несколько дней после того, как Папа Римский Франциск заявил о жестокости военных РФ.

Как сообщил в Facebook посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, под атакой оказались многие сайты. Россияне вновь показали, что они способны лишь на коварные действия.

"Российские террористы добрались сегодня (речь идет о 30 ноября - УНИАН) сайтов города-государства Ватикан: многие онлайн страницы различных структур Римской курии стали недоступными! Российские хакеры еще раз демонстрируют реальное лицо российской политики, непосредственно определенной Парламентской Ассамблеей Совета Европы как террористической, русский ответ на последние важные заявления Папы Франциска", - отмечает он.

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Заявление Папы Римского: с чего все началось

28 ноября интервью журналу Amerika Папа Римский Франциск сказал, что "жесточайшими" участниками войны в Украине среди российских военных есть чеченцы и буряты. Он сказал, что в Украине многие люди приняли мученическую смерть. При этом отметил, что имеет много информации о жестокости российских войск, которые вторглись в Украину.

До этого стало известно, что Папа Римский предлагал стать посредником на переговорах РФ и Украины. Однако в Кремле отказались от предложения Ватикана.

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