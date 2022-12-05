В Microsoft призвали подготовиться к новым российским кибератакам зимой.

Россия усилит свои кибератаки для давления на источники военной и политической поддержки Украины.

Как отметил генеральный менеджер центра анализа цифровых угроз Microsoft Клинт Уоттс в своем блоге, клиентам следует готовиться к новым российских кибератак зимой, сообщает Bloomberg.

"Недавняя атака российскими военными разведчиками в Польше в стиле программы-вымогателя, известной как Prestige, может быть предвестником дальнейшего распространения Россией кибератак за пределы границ Украины", - считает Уоттс.

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Вместе с ракетными и беспилотными ударами по гражданской инфраструктуре Украины РФ проводит "дополнительные" кибератаки на украинские и иностранные цепи поставок, а также "операции влияния с помощью кибернетических средств".

Отмечается, что эти усилия РФ имеют целью подорвать политическую поддержку Украины США, ЕС и НАТО, а также "поколебать уверенность и решительность украинских граждан".

Уоттс также подчеркнул, что в настоящее время стремления России усилить несогласие населения - например, из-за высоких цен на энергоносители и инфляции в Европе - имели ограниченное влияние, но они "предвещают то, что может стать расширением тактики в течение следующей зимы".

По его словам, российские оперативники пытаются распространить определенные нарративы в Интернете через связанные с государством СМИ и учетные записи в социальных сетях, в том числе пытаются подорвать позиции избранных должностных лиц и демократические институты.

Кибертатаки России на Украине

2 декабря министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал предоставление технологическим гигантом, американской компанией Google 2 млн долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тыс. лицензий Workspace для правительства Украины.

10 ноября специалисты Госспецсвязи фиксировали дальнейший рост числа киберинцидентов и кибератак на государственные информационные ресурсы и объекты критической информационной инфраструктуры с начала войны.

По словам начальника департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка, по состоянию на начало ноября Россия ежедневно осуществляла более 10 кибератак на стратегические объекты Украины.