Журналисты пишут, что эти атаки совпали с приездом экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Российская хакерская группа, известная под названием Cold River, летом атаковала три лаборатории ядерных исследований в Соединенных Штатах. На это указывают интернет-записи, проверенные журналистами Reuters, а также пятью экспертами по кибербезопасности.

Сообщается, что в период с августа по сентябрь, когда президент Владимир Путин заявил, что РФ будет готова использовать ядерное оружие для защиты своей территории, Cold River нанесла удары по Брукхейвенской (BNL), Аргонській (ANL) и Ливерморский национальной лаборатории имени Лоуренса (LLNL).

При этом журналисты не смогли установить, почему именно эти лаборатории были выбраны целью, а также были ли атаки успешными. По словам исследователей кибербезопасности и западных чиновников, "Cold River" активизировала свою хакерскую кампанию против союзников Киева после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля.

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Отмечается, что атака против американских лабораторий произошла примерно в то же время, как эксперты МАГАТЭ прибыли в Украину, чтобы посетить Запорожскую АЭС, крупнейшей в Европе работающую атомную станцию, которая сейчас находится в оккупации.

Журналисты пишут, что группировка "Cold River" впервые появилась на радарах специалистов по разведке после атаки на Министерство иностранных дел Великобритании в 2016 году. Также они были причастны к десяткам других резонансных хакерских инцидентов за последние годы.

Это одна из самых важных хакерских групп, о которой вы никогда не слышали. Они участвуют в непосредственной поддержке информационных операций Кремля – говорит Адам Мейерс, старший вицепрезидент по разведке американской фирмы по кибербезопасности CrowdStrike.

В материале Reuters сказано, что по мнению многих западных официальных лиц, российское правительство является мировым лидером, когда речь идет о хакерских атаках и кибершпионаже. Однако сама Москва постоянно отрицает, что проводит хакерские операции.

Ядерный шантаж России

Россия регулярно угрожает применением "ядерки". В частности эту тему очень любит экс-президент РФ Дмитрий Медведев. А сам Владимир Путин 7 декабря поднял тему ядерного оружия, отметив, что такая угроза для мира существует. "Россия не применит ядерное оружие первой, но если не применит первой, то, значит, и второй не применит", – сказал он и добавил, что "угроза ядерной войны нарастает, нечего скрывать".

Впрочем, с тех пор Россия прекратила угрожать ядерным ударом. В частности, после того, как Китай сделал ей замечание, говорит секретарь СНБО Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Китай может влиять на Кремль в вопросах войны против Украины. "Фактически, РФ будет подчиненной Китаю, если Запад не сделает выводов", – подчеркнул секретарь СНБО.

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