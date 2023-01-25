Некоторые веб-сайты в настоящее время недоступны.

Российские хакеры атаковали ряд немецких правительственных веб-сайтов. Это, вероятно, произошло в ответ на решение Германии о поставках танков в Украину.

Как сообщает Тадеѕѕсһаит со ссылкой на данные Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI), зафиксированы распределенные DDoS-атаки. От них пострадали сайты федерального правительства и аэропорта Гамбурга.

"Некоторые веб-сайты в настоящее время недоступны", - сообщает агентство, добавив, что нет никаких признаков прямого воздействия на соответствующие службы.

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Танки Leopard для Украины: что известно

Вечером, 24 января, канцлер Германии Олаф Шольц после многомесячных дискуссий с союзниками утвердил поставку Украине танков Leopard. Также Берлин разрешил реэкспорт отечественной тяжелой брони и другим европейским странам.

По словам министра обороны ФРГ, отправка первой партии Leopard в Украину ожидается не менее чем за три месяца.

Известно, что 12 стран-участниц "Рамштайна" согласились передать ВСУ около 100 Leopard.

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