Российские хакеры атаковали ряд немецких правительственных веб-сайтов. Это, вероятно, произошло в ответ на решение Германии о поставках танков в Украину.
Как сообщает Тадеѕѕсһаит со ссылкой на данные Федерального ведомства по информационной безопасности (BSI), зафиксированы распределенные DDoS-атаки. От них пострадали сайты федерального правительства и аэропорта Гамбурга.
"Некоторые веб-сайты в настоящее время недоступны", - сообщает агентство, добавив, что нет никаких признаков прямого воздействия на соответствующие службы.
Танки Leopard для Украины: что известно
Вечером, 24 января, канцлер Германии Олаф Шольц после многомесячных дискуссий с союзниками утвердил поставку Украине танков Leopard. Также Берлин разрешил реэкспорт отечественной тяжелой брони и другим европейским странам.
По словам министра обороны ФРГ, отправка первой партии Leopard в Украину ожидается не менее чем за три месяца.
Известно, что 12 стран-участниц "Рамштайна" согласились передать ВСУ около 100 Leopard.