Глава МИД России заявил, что в такой встрече нет необходимости.

Папа Римский Франциск хотел встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 25 февраля и даже поехал договариваться в российское посольство на следующий день после начала полномасштабной войны.

В Vatican News со ссылкой на заявление Папы добавили, что он решил поговорить на эту тему с русским послом, которого считает "добрым человеком".

"Я знаю его уже шесть лет, с тех пор как он приехал. Он гуманист. Помню комментарий, который он мне оставил: "Nous sommes tombés dans la dictature de l'argent" (мы попали в диктатуру денег), говоря о цивилизации", - сказал Папа.

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Понтифик во время этого разговора он выразил свою готовность поехать в Москву и переговорить с Путиным, если надо.

"Мне очень вежливо ответил Лавров, мол, спасибо, но в настоящее время этого не нужно", - отметил Папа.

Папа Римский и война в Украине

Как писал УНИАН, Папа Франциск ранее объявил о планах посетить Украину и Россию для развития диалога между двумя странами.

Впоследствии стало известно, что он не может посетить Украину, а также РФ. Причиной стали проблемы со здоровьем. Врач советовал ему повременить с путешествиями и поберечь силы.

В сентябре Папа Римский Франциск заявил, что государствам "морально приемлемо" поставлять оружие Украине, чтобы помочь стране защититься от российской агрессии.

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