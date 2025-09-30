Главная цель производителя – интеграция наушников с будущими умными очками.

Марк Гурман из Bloomberg, известный своими точными инсайдами по новинкам Apple, рассказал в новом отчете о планах производителя создать новую модель наушников, оснащенную внешними камерами и искусственным интеллектом.

При использовании ИК-камер наушники смогут лучше ориентироваться в пространстве. Таким образом, AirPods получат более объемный звук и, что особенно важно, будут поддерживать новые "воздушные" жесты. К тому же, улучшится совместная работа наушников и Vision Pro.

При этом, главная цель производителя – интеграция наушников с будущими умными очками. Они должны будут взаимодействовать с устройством и передавать ему необходимую информацию. В этом процессе активное участие примет искусственный интеллект. Гурман считает, что Apple Intelligence станет ключевым элементом разработки.

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Ожидается, что выпуск AirPods с камерами состоится в 2026 году, а поставщиком компонентов станет Foxconn. Эту информацию также подтвердил авторитетный аналитик Минг-Чи Куо.

Что касается условных Apple Glass, то они в лучшем случае выйдут в 2030 году. Идея носимых гарнитур в форме очков была чрезвычайно популярной в начале 2010-х, однако все попытки заинтересовать массового потребителя провалились из-за плохого качества стекла и общей неготовности такого типа продукта.

Напомним, что в этой осенью Apple обновила свои базовые модели AirPods. Новые AirPods Pro (без ИК-камер) выйдут в 2025 году вместе с упрощенной версией Vision Pro, которая будет стоить как iPhone.

Напомним, на 2024 год у Apple запланирована еще одна презентация. Главной темой ивента станут первые компьютеры Mac на чипсетах M4, также должны обновить базовый iPad и iPad Mini.

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