Более 50 тысяч смертей за лето: Европа пережила самую смертоносную жару в истории

Исследователи проанализировали данные примерно по 850 городам Европы.

Около 50 тысяч европейцев умерли из-за экстремальной жары этим летом – по оценкам ученых, изменение климата стало причиной примерно двух третей этих смертей. Как пишет Politico, таковы результаты двух новых рецензируемых исследований, опубликованных в научном журнале Nature Health. Они стали первой комплексной оценкой смертности во время рекордных волн жары в Европе в этом году.

Исследователи проанализировали данные примерно 850 городов Европы. Таким образом, общее число погибших, в частности в сельской местности, может быть ещё выше. Ученые также установили, что лето 2026 года стало самым смертоносным из-за жары в текущем столетии, значительно превзойдя предыдущие показатели.

"Мы можем с достаточной уверенностью утверждать, что лето 2026 года, вероятно, стало самым тяжелым за всю историю наблюдений за смертностью, связанной с жарой, в значительной части Европы. Эти цифры наглядно напоминают, что более жаркое лето с экстремальными погодными условиями всё сильнее влияет на здоровье населения. За этой статистикой стоят реальные люди, которые погибли, и их семьи, переживающие утрату", – сказала ведущая автор исследования Клэр Барнс, исследовательница экстремальных погодных явлений из Имперского колледжа Лондона.

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Учёные из Имперского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины исследовали 854 города в Европейском союзе, Великобритании, Норвегии и Швейцарии. В этих городах проживает около 40% населения 30 стран.

Первое исследование, опубликованное немного ранее, охватывало смертность, связанную с изменением климата, в период с 2000 по 2025 год. Второе исследование, опубликованное в пятницу, посвящено лету 2026 года. В обеих работах ученые оценивали избыточную смертность из-за жары, анализируя температурные данные и исторические модели зависимости смертности от температуры. По словам исследователей, этот метод дает результаты, которые впоследствии согласуются с официальной статистикой, обнародованной правительствами.

Чтобы определить влияние именно изменения климата, учёные сравнили фактические погодные условия в исследуемых городах с температурной моделью гипотетического мира без глобального потепления.

Выяснилось, что этим летом в исследуемых городах из-за жары умерли более 50 тысяч человек сверх ожидаемого уровня смертности. Примерно 32 тысячи из этих смертей были связаны с повышением температуры в результате изменения климата.

Исследования также показали, насколько смертоносным оказалось лето 2026 года по сравнению с предыдущими годами. По данным первой работы, в период с 2000 по 2025 год в Европе было зафиксировано в общей сложности 430 тысяч смертей, связанных с жарой. Примерно половина из них была вызвана изменением климата.

Показатели 2026 года превысили предыдущие рекорды: в 2022 году из-за жары умерли около 29 тысяч человек, а в 2003-м – 28 тысяч.

Почти треть смертей, связанных с жарой этим летом, пришлась на волну жары в конце июня, во время которой в Европе было побито несколько температурных рекордов.

Больше всего от жары пострадали пожилые люди. В то же время среди погибших этим летом было около 6 тысяч человек в возрасте до 65 лет.

"Бремя смертности было наибольшим среди старших возрастных групп. На людей в возрасте от 85 лет пришлась примерно половина всех оцененных смертей. Однако смертность, связанная с жарой, не ограничивалась пожилыми людьми. Даже среди молодых взрослых в возрасте от 20 до 44 лет мы оценили количество избыточных смертей в более чем 800", – отметил соавтор исследования, доцент Имперского колледжа Лондона Гарифаллос Константинудис.

Влияние аномальной жары на здоровье

Напомним, по словам исследователей, резкое повышение температуры воздуха увеличивает риск осложнений во время беременности и родов, а также проблем со здоровьем новорожденных. Согласно исследованию, в ходе которого были опрошены 1000 врачей и акушерок, по крайней мере 73% медицинских работников в Австралии, Бразилии, Великобритании, Индии и Зимбабве в последнее время наблюдали увеличение количества осложнений во время беременности и родов, связанных с жарой.

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