Цены на медь обвалились: это связано с искусственным интеллектом

В пятницу падение акций технологических компаний по всему миру усилилось.

Медь дешевеет уже третью неделю за последний месяц. Это происходит на фоне распродажи акций технологических компаний, занимающихся развитием ИИ, сообщает Bloomberg.

Фьючерсы на медь в Лондоне торговались выше 14 150 долларов за тонну. Только за эту неделю металл подешевел почти на 2%, продолжив откат от рекордного уровня, зафиксированного в сентябре.

В пятницу падение акций технологических компаний в мире усилилось, поскольку финансовые результаты крупных компаний не смогли развеять опасения инвесторов относительно устойчивости бума вокруг искусственного интеллекта.

Видео дня

Как отметил аналитик китайской компании Guoyuan Futures Co Фань Жуй, распродажа акций "оказывает значительное давление" на рынки металлов – от меди до золота. "Это негативно сказывается на краткосрочных настроениях на рынке металлов, поскольку спрос со стороны других секторов остается вялым", – добавил он.

В целом в этом году медь подорожала примерно на 14%. Росту цен способствовал значительный приток металла в США на фоне предположений, что администрация Трампа введет пошлину на рафинированную медь. В то же время трейдеры все больше сомневаются, что Вашингтон действительно решится на такой шаг.

Что касается предложения, то ситуация может осложниться: по прогнозу министра финансов Чили Хорхе Кироса, в этом году добыча меди в стране сократится на 8–9%. Это ухудшает перспективы горнодобывающей отрасли Чили, крупнейшего в мире производителя меди. Работа шахт в стране была нарушена рядом смертельных аварий и экстремальными погодными условиями.

В Китае дефицит сырья вынуждает медеплавильные заводы усиливать сокращение производства в преддверии переговоров о поставках медного концентрата на следующий год. По словам осведомлённых источников, китайские предприятия планируют перерабатывать меньше концентрата. Некоторые из них уже приступили к техническому обслуживанию оборудования и работают на минимальных мощностях.

По состоянию на 5:59 по киевскому времени медь на Лондонской бирже металлов (LME) подорожала на 0,6% – до 14 160 долларов за тонну. До этого котировки колебались между ростом и падением. Цены на другие металлы менялись в разных направлениях: никель подешевел на 1,5% – до 15 875 долларов за тонну, тогда как цинк немного подорожал.

Цены на медь – другие новости

13 октября цены на медь и алюминий стремительно пошли вниз. Это произошло на фоне опасений инвесторов относительно чрезмерных расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта, что усилило неопределенность в отношении будущего спроса на эти металлы.

14 октября стоимость меди выросла до 14 700 долларов за тонну. На котировки повлияли угроза забастовки работников крупнейшего в мире медного рудника, а также сдержанное заявление представителя Федеральной резервной системы США о возможности дополнительного повышения процентной ставки в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости: