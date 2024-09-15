Компания покажет семь новых устройств, среди которых будут Mac и iPad.

Второе осеннее мероприятие Apple состоится уже "в ближайшие несколько недель", вероятно, в начале октябре. Об этом сообщил известный инсайдер Марк Гурман.

Главной темой ивента станут первые компьютеры Mac на чипах M4, ориентированные на повышение производительности возможностей ИИ, а также возможности Apple Intelligence. На мероприятии также, вероятно, обновят базовый iPad и iPad Mini.

Всего новинок ожидается семь. Среди них:

Новый 14-дюймовый MacBook Pro начального уровня на базовом M4;

Новые MacBook Pro с экранами диагональю 14 и 16 дюймов. Они получат чипы M4 Pro и M4 Max;

Новый 24-дюймовый iMac;

Mac mini на M4 и M4 Pro;

iPad 11-го поколения; Видео дня

iPad mini 7-го поколения.

Как сообщает инсайдер, большинство из упомянутых устройств уже производятся и поставляются на склады Apple.

Известно, что Mac mini станет единственным из грядущих компьютеров Apple, который получит свежий редизайн. А базовый iPad сохранит все основные особенности текущего устройства, но заметно подешевеет.

Остальные новинки на M4 представят только в следующем году. Среди них MacBook Air (весна 2025) Mac Studio и Mac Pro (лето-осень 2025).

Пока что единственным девайсом компании на новом ARM-процессоре поколения M4 остается iPad Pro, показанный в мае этого года. В тестах планшет оказался в разы мощнее предшественника M2 и отлично себя показывает против MacBook Pro M3 Pro.

А завтра состоится релиз iOS 18 для смартфонов iPhone XS и новее. Впрочем, специалисты не рекомендуют обновляться до новой ОС, если ваш Айфон был отремонтирован в неофициальном сервисе.

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