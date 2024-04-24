Прошивку начали получать пользователи флагманских и бюджетных моделей Galaxy.

Пришло время обновить свой Samsung. Производитель начал распространять критически важный апдейт для флагманских и бюджетных смартфонов Galaxy, сообщает профильный портал SamMobile.

Судя по описанию апдейта, апрельское обновление вносит изменения в поддерживаемые диапазоны, работу смартфона с разными операторами сотовой связи и напрямую влияет на функционирование экстренных вызовов. В связи с этим установить его рекомендуется каждому как можно скорее.

Минимальный перечень совместимых девайсов – Galaxy S24, S23, S22, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, Galaxy F15 и Galaxy A54. Апдейт доступен в центре обновления Samsung в настройках телефона. Прошивка весит около 270 Мбайт.

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С начала 2024 года Samsung начала распространять обновление One UI 6.1 с ИИ-функциями. Изначально оно появилось на Galaxy S24, после Galaxy S23, Z Fold и Z Flip 5 получили его. А в мае обновление доберется до флагманов 2021 и 2022 годов. Правда, они получат слегка урезанный функционал.

На днях компания анонсировала недорогой Galaxy C55, который отличается от всех других смартфонов Samsung. Его задняя часть выполнена из экокожи – обычно производитель не экспериментирует с материалами и использует пластик в доступных смартфонах и стекло в более дорогих.

На 2024 год у Samsung запланировано еще много новинок. Этим летом выйдет новое поколение складных смартфонов и смарт-часов, а осенью ожидается релиз Galaxy Ring – дебютного умного кольца. Также есть информация, что Samsung подготовила выпуск двух недорогих смартфонов с гибким дисплеем.

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