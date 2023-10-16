Ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, тогда как у мужчин такого ограничения не было.

За два года количество женщин в Вооруженных силах Украины выросло на 12 тысяч, сейчас проходит службу почти 43 тысячи военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

В ведомстве отметили, что отменили все ограничения для доступа военнослужащих ко всем должностям. В частности, как сообщается, что если раньше женщины могли проходить службу на должностях преимущественно медицинских специальностей, связистов, бухгалтеров, делопроизводителей и поваров, то сейчас – женщина в армии может быть водителем, гранатометчиком, заместителем командира разведгруппы, командиром БМП, ремонтником, пулеметчиком, снайпером и тому подобное.

"Ранее контракт на прохождение военной службы заключался женщинами в возрасте от 18 до 40 лет, тогда как у мужчин такого ограничения не было. Теперь от 18 до 60 лет контрактниками могут стать представители обоих полов. Что касается декретного отпуска, то продолжительность, определенная в медицинском заключении, засчитывается в срок выслуги в воинском звании", - заявили в Минобороны.

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Также в министерстве напомнили, что женщинам предоставлена возможность для получения военного образования всех уровней, организована системная работа по повышению уровня компетентности личного состава по обеспечению равных прав и возможностей женщин и мужчин, учтены аспекты равноправия при разработке нормативно-правовых актов.

Призыв в Украине - подробности

Ранее начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Владимир Фитьо, прокомментировал информацию, что вроде бы до призыва на военную службу будут вызывать всех граждан, включая женщин. "Сейчас женщины-медики просто встают на воинский учет, но это не означает мобилизацию. Это для всеобщего успокоения. Это для ого, чтобы выполнить требования законопроекта о воинском учете", - сказал он.

По словам Фитьо, на данный момент мобилизация в Украине касается мужчин от 18 до 60 лет, которые по состоянию здоровья могут проходить военную службу в Вооруженных силах Украины.

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