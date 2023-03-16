В целом количество женщин-военных увеличилось в два с половиной раза по сравнению с 2014 годом.

С 2014 года количество женщин-офицеров в украинской армии выросло почти в пять раз. Если тогда их было 1,6 тыс., то сейчас в ВСУ на офицерских должностях служат 7,4 тыс. защитниц.

Об этом сообщила главный специалист отдела по гендерным вопросам и связям с религиозными организациями департамента гуманитарного обеспечения Минобороны Украины Любовь Гуменюк во время круглого стола в Military Media Center.

По ее словам, количество женщин-военных увеличилось в два с половиной раза по сравнению с 2014 годом. В частности, увеличение численности женщин в армии касается всех категорий личного состава Вооруженных сил Украины.

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Так, по данным МОУ, в 2014 году общая численность женщин-военных составляла 49 тыс. 926, из них военнослужащих – 16 тыс. 557, а офицеров – 1 тыс. 633. Тогда как сержантско-старшинский состав насчитывал 4 тыс. 754 женщин, солдат – 9 тыс. 707, курсантов – 370, а гражданский персонал насчитывал 33 тыс. 369 женщин.

По состоянию на 1 марта 2023 года в составе ВСУ уже насчитывалось 60 тыс. 538 женщин, из них военнослужащих – 42 тыс. 898. Количество женщин-офицеров выросло до 7 тыс. 416 человек, что почти в пять раз больше, чем в 2014-м, сержантско-старшинский состав вырос до 11 тыс. 215, солдат – 22 тыс. 832, курсантов – 1,5 тыс., а гражданского персонала – 18 тыс. 101 человек.

Женщины в ВСУ

В октябре 2022 года командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что всего в Вооруженных силах служат около 40 тысяч женщин. Из них 8 тысяч находятся на офицерских должностях.

По словам министра обороны Украины Алексея Резинкова, по состоянию на конец ноября 2022 года с начала полномасштабной войны на войне с оккупантами погибла 101 женщина-военнослужащая.

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