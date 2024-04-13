Федор Вениславский отметил, что у президента нет оснований не подписывать документ.

Верховная Рада приняла новый закон о мобилизации теперь документ должен подписать президент Владимир Зеленский. Народный депутат Украины и член Комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предположил, когда новый закон вступит в силу.

"Закон начнет действовать на следующий день после его подписания. Президент, я думаю, точно подпишет законопроект. Как я уже сказал, практически все законодательные поправки утверждались конституционным большинством. Сам закон был принят с достаточным количеством голосов. Тем более, что позиция президента была озвучена неоднократно", - отметил нардеп в интервью изданию "Обозреватель".

При этом он указал, что у президента Украины нет оснований не подписать документ, ведь его принимали максимально в соответствии с требованиями Конституции.

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"Я думаю, что это должно произойти в очень краткосрочной перспективе. Некоторые наши политические оппоненты заявляли, что они будут регистрировать постановление о запрете подписания и направления президенту из-за того, что не были учтены как раз вопросы увольнения с военной службы. Если это произойдет, то сначала необходимо отклонить эти постановления, потом подписать председателю Верховной Рады и направить на подпись президенту. Поэтому здесь сроки сложно назвать, но я думаю, что это будет очень краткосрочная перспектива, то есть это максимум неделя - 10 дней и закон будет подписан", - подытожил Вениславский.

Закон о мобилизации - последние новости

Рада приняла в целом проект закона о мобилизации. Решение поддержали 283 народных депутата.

Перед этим, депутаты исключенили правки, которые касались демобилизации для военных. В минобороны объяснили это тем, что демобилизация - это процесс, который говорит о переходе к мирному времени.

Также в оборонном ведомстве считают, что новый закон поможет обеспечить пополнение личного состава и ротацию для военных, которые воюют долгое время.

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