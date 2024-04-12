По словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, сейчас идет работа над отдельным законопроектом о демобилизации.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона прокомментировал исключение нормы о демобилизации военных в принятом 11 апреля законопроекте о мобилизации.

"Давайте не забывать о том, что те 36 месяцев, никто не говорил, что демобилизация будет происходить сейчас. Демобилизация - это в принципе процесс, который говорит о переходе к мирному времени. Сейчас российская агрессия продолжается, эскалация продолжается, и возможность дальнейшей эскалации также исключать нельзя", - сказал Лазуткин.

В то же время с этим, он заявил, что сейчас идет работа над отдельным законопроектом, который установит сроки для демобилизации военных и условия этого процесса.

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"Сейчас работа продолжается и она будет продолжаться в максимально быстрые сроки. Поэтому будем надеяться, что этот закон будет принят. И что люди как можно скорее будут иметь ясность и будет понятно, когда он заработает. Здесь многое еще будет зависеть от парламентариев. Ведь мы знаем, на примере даже закона о мобилизации, что там процессы требуют определенного времени", - пояснил Лазуткин.

Демобилизация: что известно

Накануне, Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки исключил вопрос демобилизации из законопроекта о мобилизации. В нем говорилось о том, что военных могут отпустить домой после 36 месяцев службы.

По мнению заместителя командира 3 ОШБР Максима Жорина, пока идет война с Россией, украинцы не могут позволить себе такой роскоши как демобилизация.

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