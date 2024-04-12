По мнению Лазуткина, для людей, которые уклоняются от мобилизации, должны быть применены меры наказания.

Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона прокомментировал принятие закона о мобилизации народными депутатами Украины.

"Закон однозначно очень нужный, хотя он и отличается от того, что было принято в первом чтении. Некоторые нормы и моменты изменились. Но в то же время этот закон улучшит мобилизацию, улучшит учет военнообязанных. Будет понимание, кто является забронированным, кто может быть демобилизованным. И в будущем, кто может улучшить своим присутствием обороноспособность страны", - сказал Лазуткин.

Он также добавил, что новый закон поможет обеспечить пополнение личного состава и ротацию для военных, которые воюют долгое время.

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"Так или иначе, войска нуждаются в пополнении и уменьшить нагрузку на тех, кто держит сейчас фронт в сверхтяжелых условиях, очень и очень нужно. Это обеспечит и ротацию и отдых этих людей. Поэтому действительно, то, что закон наконец есть - это однозначно хорошо для страны и это увеличит возможности", - пояснил Лазуткин.

Кроме того, спикер также прокомментировал вопрос наказаний для людей, которые уклоняются от мобилизации в Украине.

"Минобороны не должно поощрять людей, которые не имеют желания защищать Родину. И, понятное дело, что определенные меры есть и они должны быть. И я отмечу, что в том законопроекте, который проходил первое чтение, там были еще и другие меры. Поэтому даже определенное смягчение можно наблюдать. Будем надеяться на то, что граждане все же сознательно и ответственно отнесутся к своему долгу", - отметил Лазуткин.

Законопроект о мобилизиации: что известно

Как сообщал УНИАН, накануне Рада приняла в целом проект закона о мобилизации. Решение поддержали 283 народных депутата.

Перед этим, депутаты в отдельном голосовании поддержали исключение правки о демобилизации для военных. На это отреагировали в минобороны, заявив, что демобилизация - это процесс, который говорит о переходе к мирному времени.

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