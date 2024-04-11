Решение поддержали 283 народных депутата.

В четверг, 11 апреля, Верховная Рада утвердила в целом законопроект о мобилизации №10449. Решение поддержали 283 народных депутата. Об этом сообщил замглавы финансового комитета парламента Ярослав Железняк.

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