Гришина также рассказала, какие категории соискателей и работников образования не подлежат призыву.

Народный депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина объяснила, какие нормы предусматривает принятый закон о мобилизации в отношении аспирантов.

"Получаю обращения, поэтому подчеркиваю: в Законе о мобилизации учли правку о праве на отсрочку от мобилизации всем аспирантам - и бюджетникам, и контрактникам", - отметила парламентарий в Telegram.

Кроме того, Гришина объяснила, какие категории соискателей и работников образования не подлежат призыву.

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Это соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня.

Также это научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющие научную степень, и педагогические работники учреждений профессионального предвысшего образования, профессионального образования, учреждений общего среднего образования, при условии, что они работают в соответствующих учреждениях по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Закон о мобилизации принят - что известно

Как сообщал УНИАН, 11 апреля ВР в целом приняла законопроект о мобилизации. В нем есть ряд нововведений, в частности касающихся отсрочки от военной службы.

Согласно обновленному законопроекту о мобилизации, люди с инвалидностью и лица, освобожденные из плена и которые не изъявили желания продолжать служить, имеют право на освобождение от военной службы.

Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации может быть предоставлена, в частности женщинам и мужчинам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов.

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