Уже с 1 октября 2022 года женщины в Украине - представительницы определенных профессий - должны стать на воинский учет. Как неоднократно отмечали специалисты, как и военнообязанные мужчины, во время действия военного положения в стране их будут призывать на службу в армию.
Однако, по закону Украины "О мобилизационную подготовку и мобилизацию", который регулирует условия мобилизации женщин, они могут получить отсрочку от призыва в связи со статьей 23 этого документа.
В частности, согласно закону, есть несколько случаев, в которых военнообязанная получит отсрочку от призыва:
- женщины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- женщины с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также те, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или являются опекуном лица с инвалидностью;
- женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей), а также мужчину, находящегося на военной службе;
- женщины, являющиеся студентками, аспирантками и докторантками, обучающимися на дневной или дуальной формах, а также научные и педагогические сотрудницы;
- женщины-нардепы и работницы органов военного управления.
Как отмечается в законе, на военнообязанных женщин распространяются те же правила, что и на мужчин. Поэтому:
- не будут призывать забронированных на период мобилизации и на военное время государственными органами и предприятиями, перечень которых установил Кабмин.
- временно непригодных, которых таковыми признала военно-врачебная комиссия.
Как писал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В Украине объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. На период действия военного положения мужчинам - гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны.
Ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.
По данным МВД более 3 млн. граждан находится на воинском учете не по месту их жительства.
Как сообщала ранее заместитель министра обороны Анна Маляр, вопрос о мобилизацию женщин в Украине сейчас не стоит. Она подчеркнула, что действует указ президента о мобилизации, в котором прописано плановое количество людей, необходимых мобилизовать. Речь идет о большом количестве - сотнях тысяч мобилизованных.
Ранее, в СНБО опровергли самые распространенные фейки о призыве на службу женщин Украины.