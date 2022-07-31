Есть определенный перечень условий, по которым женщин не будут призывать на службу в ВСУ. Они регламентируются законом, как в случае и с военнообязанными мужчинами.

Уже с 1 октября 2022 года женщины в Украине - представительницы определенных профессий - должны стать на воинский учет. Как неоднократно отмечали специалисты, как и военнообязанные мужчины, во время действия военного положения в стране их будут призывать на службу в армию.

Однако, по закону Украины "О мобилизационную подготовку и мобилизацию", который регулирует условия мобилизации женщин, они могут получить отсрочку от призыва в связи со статьей 23 этого документа.

В частности, согласно закону, есть несколько случаев, в которых военнообязанная получит отсрочку от призыва:

женщины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины с тремя и более несовершеннолетними детьми, а также те, которые воспитывают ребенка с инвалидностью или являются опекуном лица с инвалидностью;

женщины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей), а также мужчину, находящегося на военной службе;

женщины, являющиеся студентками, аспирантками и докторантками, обучающимися на дневной или дуальной формах, а также научные и педагогические сотрудницы;

женщины-нардепы и работницы органов военного управления.

Как отмечается в законе, на военнообязанных женщин распространяются те же правила, что и на мужчин. Поэтому:

не будут призывать забронированных на период мобилизации и на военное время государственными органами и предприятиями, перечень которых установил Кабмин.

временно непригодных, которых таковыми признала военно-врачебная комиссия.

Как писал УНИАН, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. В Украине объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. На период действия военного положения мужчинам - гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет ограничен выезд за пределы страны.

Ранее в Минобороны заявили, что мобилизация продлится столько, сколько необходимо, чтобы доукомлектовать все подразделения, ведущие оборону государства от оккупантов.

По данным МВД более 3 млн. граждан находится на воинском учете не по месту их жительства.

Как сообщала ранее заместитель министра обороны Анна Маляр, вопрос о мобилизацию женщин в Украине сейчас не стоит. Она подчеркнула, что действует указ президента о мобилизации, в котором прописано плановое количество людей, необходимых мобилизовать. Речь идет о большом количестве - сотнях тысяч мобилизованных.

Ранее, в СНБО опровергли самые распространенные фейки о призыве на службу женщин Украины.

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