В Украине на сегодня нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете.

Женщин будут брать на воинский учет только с их согласия.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ по результатам проработки предложения о внесении изменений в перечень специальностей и/или профессий, связанных с соответствующими военно-учетными специальностями, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных.

Отмечается, что указанный перечень утвержден приказом министра обороны Украины от 11 октября 2021 года №313 (с изменениями от 7 февраля 2022 года).

Документ предусматривает, что с 1 октября женщины, имеющие специальности и/или профессии, определенные в Приложении 1 к приказу, будут браться на воинский учет военнообязанных.

"В то же время, проведение всеобщей мобилизации во время войны с РФ показало, что на военную службу в ВСУ и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных", - рассказали в Генштабе.

Добавляется, что большинство женщин назначено на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров.

В то же время в Вооруженных силах остается потребность в женщинах-специалистах в медицине, радиотехнике и пищевых технологиях.

"Таким образом, опыт развертывания воинских частей Вооруженных сил Украины и других воинских формирований до полных штатов военного времени доказывает, что в государстве на сегодня нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на воинском учете. Несмотря на это, Главным управлением персонала Генштаба ВСУ обработаны предложения по постановке женщин на воинский учет военнообязанных только с их согласия", - подчеркнули в ведомстве.

В Генштабе также предложили начать проведение мероприятий по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после окончания особого периода в государстве.

Как сообщал УНИАН, с 1 октября в Украине женщин определенных специальностей будут ставить на воинский учет. В МВД пояснили, будет ли украинкам запрещен после этого выезд за границу.

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