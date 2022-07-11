Денис Монастырский считает, что этот вопрос должен быть решен уже в ближайшее время.

Более 3 млн. граждан находится на воинском учете не по месту их жительства.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в эфире информационного телемарафона 10 июля.

"Лично я считаю, что мобилизация - это дело каждого гражданина, она должна осуществляться добровольно. В первую очередь я хочу сказать, что более 3 млн. граждан сегодня находятся на учете в военкоматах, но не по месту их жительства. И это вопрос, который должен быть решен в ближайшее время, и прежде всего, это должно быть позицией самих граждан, которые должны стать на воинский учет", – сказал Монастырский.

Также, министр внутренних дел прокомментировал вопрос о правомерности выдачи полицией повесток, в частности во время рейдов и на блокпостах.

Он отметил, что на сегодняшний день все силы безопасности и обороны помогают Вооруженным силам Украины и "любые подобные действия осуществляются исключительно по просьбе ВСУ".

"Закон требует, что человек должен находиться на соответствующем учете, если бесспорно ВСУ требуют, чтобы человек находился на таком учете, этот учет должен быть обеспечен. Но, как вы видите последняя позиция, которая была высказана президентом Украины очень четко, что никакой проблемы в передвижении между областями не должно быть. Это я в первую очередь говорю, должна быть сознательная позиция каждого гражданина призывного возраста", - подчеркнул Монастырский.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в Генштабе Вооруженных Сил Украины заявили об утверждении порядка предоставления разрешения гражданам Украины, которые находятся на воинском учете, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) в военное время. Разрешение могло действовать от 30 суток до года.

Это решение вызвало широкий резонанс в обществе.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ заявил, что никаких указаний на препятствование перемещению лиц не было, но военнообязанные должны стать или восстановиться на воинском учете. По его словам, те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Президент Владимир Зеленский заявил, что это решение обсудят на заседании Ставки Главнокомандующего ВСУ. 6 июля глава государства заявил, что решение об ограничении передвижения для военнообязанных отменят, потому что оно "принято неправильно".

В этот же день, 6 июля главнокомандующий ВСУ сообщил, что ограничения по перемещению военнообязанных отменены.

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