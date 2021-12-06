Бывшая политзаключенная 14 лет провела в советских тюрьмах.

Сегодня во Львове умерла связная УПА Ольга Илькив, которая в июне этого года отметила свое 101-летие.

Об этом сообщают в пресс-службе Львовского городского совета.

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Ольга Илькив - связная главнокомандующего УПА Романа Шухевича ("Роксоляна"," О. Зверобой"), политзаключенная, 14 лет провела в советских тюрьмах.

В 2008 году награждена Орденом княгини Ольги III-й степени. Член Львовского краевого братства ветеранов национально-освободительной борьбы.

Напомним, 3 декабря в помещении Львовского городского совета умер директор Дома ученых, который пришел на прием к заместителю мэра Андрею Москаленко.

Ранее УНИАН сообщал, что Дом ученых во Львове оказался в центре скандала.

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Автор: Екатерина Малюга