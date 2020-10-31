В лесу в Житомирской области в гильзе итальянского артиллерийского снаряда нашли листовки ОУН-УПА, датированные 1947 годом.
Читайте такжеВ Египте нашли 59 прекрасно сохранившихся саркофагов с мумиями (фоторепортаж)Об этом говорится в сюжете ТСН.
Место, где нашли послание, глубоко в лесу под Радомышлем, называют повстанческим хутором. Постороннему без проводника не дойти.
«Как раз на этом хуторе действовала подпольная организация в составе шести человек», – рассказывают краеведы.
Всего нашли пять листовок с призывами к сопротивлению сталинскому режиму и борьбе за украинскую независимость.
И. о. директора Радомышльского краеведческого музея Сергей Галицкий не удивляется находке. По его словам, здесь когда-то был мощный очаг УПА:
«Мы были одним из эпицентров национально-освободительной борьбы в то время. Соколовский, атаман Струк, Мордалевич, Лисица. Этот район был активным».
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