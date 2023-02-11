27 января правительство одобрило постановление, запрещающее на время действия военного положения выезд чиновников из страны без уважительных причин.

Правительство расширило список категорий женщин и мужчин среди госслужащих, которые во время войны могут выехать за границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба. Изменения предусмотрены постановлением правительства №119 от 10 февраля 2023 года.

Решение правительства предполагает, что женщина, которая является усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей, которая воспитывает ребенка/детей до 18 лет, может выехать за границу для посещения ребенка или ее сопровождения. При этом она должна иметь заграничный паспорт, свидетельство о рождении ребенка, документы, подтверждающие пребывание ребенка за границей.

Мужчины дополнительно должны иметь документы, подтверждающие статус одинокого родителя, воспитание и содержание ребенка родителем самостоятельно.

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Выезд чиновников за границу - что известно

Как сообщал УНИАН, 23 января президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому должностным лицам разрешен выезд за пределы Украины исключительно в служебные командировки.

27 января Кабмин одобрил постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что народные депутаты, чиновники, представители местной власти, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу в рамках служебных командировок.

В то же время, как пояснили в ГПСУ, предусмотрен ряд исключений из правил и разрешен выезд: родителям-одиночкам для посещения детей за рубежом; для лечения за рубежом; на основании отдельного решения председателя ГПСУ, в случае смерти членов семей за рубежом.

Напомним, в конце декабря 2022 года стало известно, что в Кабмине хотят разрешить выезжать в заграничные командировки всем мужчинам призывного возраста, получившим бронирование от воинского призыва. Такую процедуру должны принять в скором времени.

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