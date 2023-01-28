Правительство разрешило чиновникам навещать детей за границей. Но только при определенных условиях.

В Государственной пограничной службе объяснили, в каких случаях депутаты и государственные служащие могут уехать за границу. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Выезд за границу народных депутатов и депутатов местных советов, судей, прокуроров, государственных служащих, забронированных работников и других категорий лиц, может осуществляться исключительно в служебную командировку", – подчеркнули пограничники.

В то же время, как пояснили в ГПСУ, предусмотрен ряд исключений из правил и разрешен выезд:

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родителям-одиночкам для посещения детей за границей;

для лечения за рубежом;

на основании отдельного решения председателя ГПСУ;

в случае смерти членов семей за рубежом.

Скандал с зарубежными путешествиями депутатов

Как сообщал УНИАН, 23 января президент Владимир Зеленский подписал указ, которым должностным лицам разрешается выезд за пределы Украины исключительно в служебные командировки. Решение СНБО прямо запрещает чиновникам покидать Украину с частной целью.

27 января Кабмин принял постановление, которая запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин. Премьер-министр Денис Шмигаль подчеркнул, что народные депутаты, чиновники, представители местной власти, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки.

Этому предшествовал ряд скандалов с депутатами, которые отдыхают за границей, пока простые украинцы защищают государство на фронте. Особенно ярко "зашкварился" нардеп Николай Тищенко.

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