На этой неделе правительство запретило на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

Украинские чиновничество для выезда за пределы страны теперь должны за три дня до этого подавать соответствующие обращения в администрацию Государственной пограничной службы.

"Правительство определило, что министерства, центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, кого это касается, должны в трехдневный срок предоставить в администрацию Государственной пограничной службы список тех лиц, которые указаны в постановлении", - сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко

Также он добавил, что правительственным постановлением предусмотрены исключения для чиновников, которые хотят выехать за пределы страны.

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"Это в случае, когда женщина или мужчина, является одиноким родителем, могут в исключительных случаях проследовать к детям, которые находятся за рубежом, до детей до 18 лет включительно, или если они сопровождают детей за границу. При этом должны быть подтверждения того, с какой целью они следуют. Еще одно из исключений - это возможность лечения, однако это также должно быть подтверждение от Министерства здравоохранения, что такое лечение будет происходить за рубежом", - пояснил Демченко.

Кроме этого, по его словам, глава Госпогранслужбы может принимать решение о предоставлении разрешения для выезда чиновников, если кто-то из их близких умер за границей.

Запрет на выезд чиновников

Как сообщал УНИАН, 27 января Кабинет министров Украины принял постановление, которая запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

23 января президент Владимир Зеленский подписал указ №27/2023, согласно которому украинские чиновники будут иметь возможность выезда за пределы Украины исключительно в служебные командировки. Решение СНБО прямо запрещает чиновникам покидать Украину в частных целях.

Журналисты обнаружили в Таиланде народного депутата Николая Тищенко. На сайте посольства Украины в Таиланде появился анонс на 27 января его встречи с украинской общиной в отеле Novotel (Бангкок). Согласно анонсу, планировалось обсуждение вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд.

26 января председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Тищенко за границу не командировал и командировочные распоряжения в Таиланд ему не подписывал.

Того же дня Тищенко исключили из состава фракции и рядов партии "Слуга народа" согласно п. 9.1.22 статьи 9 партийного устава.

Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 26 января напомнил, что выезд депутатов за границу должен быть в соответствии с решением СНБО. Он подчеркнул, что других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет.

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