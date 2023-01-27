Народные депутаты, чиновники, представители местной власти, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки.

Кабинет министров Украины принял постановление, запрещающее на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин.

"Во исполнение решения СНБО правительство одобрило постановление, которое запрещает на время войны выезд чиновников за границу без уважительных причин", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

Шмигаль подчеркнул, что народные депутаты, чиновники, представители местной власти, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки.

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"Выехать за границу для переговоров, для лечения, для ухода за несовершеннолетними детьми - можно. Кататься на отдых - нет. К сожалению, есть те, кто даже во время войны не понял этих базовых вещей. Поэтому было решение СНБО, был соответствующий указ президента Украины, и теперь есть соответствующее постановление Кабинета министров", - заявил глава правительства.

Курортные развлечения нардепов и чиновников

Напомним, что 23 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №27/2023, в соответствии с которым украинские чиновники будут иметь возможность выезда за пределы Украины исключительно в служебных командировках. Решение СНБО прямо запрещает чиновникам покидать Украину в частных целях.

Впрочем, этим запретом пренебрегли несколько скандальных нардепов и чиновников. В частности, журналисты обнаружили в Таиланде народного депутата Николая Тищенко. На сайте посольства Украины в Таиланде появился анонс на 27 января его встречи с украинской общиной в отеле Novotel (Бангкок). Согласно анонсу, планировалось обсуждение вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд.

26 января председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Тищенко за границу не отправлял и распоряжения на командировку в Таиланд ему не подписывал. В тот же день Тищенко исключили из состава фракции "Слуга народа" и рядов партии согласно п. 9.1.22 статьи 9 устава.

Впоследствии выяснилось, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко тоже проводит время в Дубае. Однако она ведет себя осторожно и старается не появляться в публичных местах.

Кроме того, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко был в 10-дневном отпуске в г. Марбелья (Испания) несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского, высказанный во время обращения в парламенте в декабре 2022 года.

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