В период мобилизации и во время военного положения государственные служащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СНБО принял принципиальное решение относительно выезда чиновников за границу. Оно касается всех должностных лиц центральной власти, разных других уровней местной власти.

"Это касается правоохранителей, народных избранников, прокуроров и всех тех, кто должен работать на государство и в государстве. Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-то другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – заявил президент в вечернем обращении.

Согласно решению СНБО, в период мобилизации и во время военного положения государственные служащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки. Отмечается, что Кабмин должен в пятидневный срок внести соответствующие изменения в правила пересечения государственной границы.

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Как пишет УП, изменения коснутся таких должностных лиц:

членов Кабмина, первых заместителей и заместителей министров, руководителей центральных органов исполнительной власти, их первых заместителей и заместителей,

руководителя Офиса президента и его заместителей, руководителей других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместителей,

председателя СБУ, его первого заместителя и заместителей,

главы и членов Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания,

председателей и членов Счетной палаты,

председателей и членов ЦИК, председателей и членов других государственных коллегиальных органов,

секретаря СНБО, его первых заместителей и заместителей,

народных депутатов,

Уполномоченного ВРУ и его представителей,

главы Нацбанка, его первого заместителя и заместителей,

постпреда президента в Автономной республике Крым и его заместителей,

глав местных госадминистраций, их первых заместителей и заместителей,

судей КСУ, судей, прокуроров, руководителей других государственных органов и их заместителей, а также руководителей структурных подразделений госорганов, работников, забронированных на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления.

В то же время СБУ должна проверить законность решений Министерства развития общин, областных, Киевской городской военных администраций о выезде граждан за пределы Украины, в частности на обоснованность внесения лиц в систему "Шлях".

Обновлено: Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 января 2023 года "О некоторых вопросах по пересечению государственной границы Украины в условиях военного положения".

Выезд за границу во время войны

В конце декабря 2022 года стало известно, что в Кабмине хотят позволить выезжать в заграничные командировки всем мужчинам призывного возраста, получившим бронирование от воинского призыва. Такую процедуру должны принять в скором времени.

Кроме того, стоит отметить, что в Украине продолжается мобилизация, а в конце 2022-го года Кабмин принял новые правила воинского учета. Среди нововведений – "возьмутся" за военнообязанных мужчин-украинцев, которые находятся за границей.

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