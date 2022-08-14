Она подчеркнула, что знать, где находится ее муж - это по сути работа Красного Креста, но до сих пор этого не известно.

Командира полка "Азов" Дениса Прокопенко российские оккупанты могли вывезти в Россию.

Об этом сообщила его жена Екатерина в интервью "Супільному".

По ее словам, об этом сообщили росСМИ, но госструктуры и Красный Крест еще не подтвердили эту информацию.

"Я знаю лишь, что он вывезен в Россию и вообще это еще не подтверждено. Относительно места пребывания Дениса я узнала через российские СМИ. Госструктуры мне окончательно не подтверждают, потому что здесь трудно что-то подтвердить. Я понимаю, Россия сейчас командный состав спрятала, других солдат и офицеров прячет и не разглашает, где они находятся. Ждем, что будет дальше", - отметила Екатерина.

Она подчеркнула, что знать, где находится ее муж - это по сути работа Красного Креста, но до сих пор этого не известно.

"Даже если он в России, то существует, в принципе, коммуникация с московским филиалом Красного Креста. Но ее нет. Это значит, что есть, возможно, определенный договорняк с той же властью в России, чтобы не выдавать информацию о местонахождении и т. д", - говорит женщина.

Екатерина отметила, что Красный Крест в принципе не игнорировал коммуникацию с семьями — некоторым девушкам были звонки.

"Были случаи, когда Красный Крест звонил родным, сообщал, что ваш сын находится в Еленовке или Новоазовске, но эти кейсы очень малы. Большинство случаев сообщения о местоположении. Но вопросы здоровья, питания, еды, условий, пыток, медобслуживания — на это они не имеют ответов, хотя они должны были бы их предоставить", - отметила Екатерина.

Напомним, 16-20 мая состоялся выход защитников Мариуполя из "Азовстали" на подконтрольную россиянам территорию. По утверждению российской стороны, с завода вышли 2439 бойцов. Представители "Красного креста" зарегистрировали украинских защитников как военнопленных.

Как сообщал УНИАН, 4 августа в Красном Кресте сделали циничное заявление относительно судьбы защитников "Азовстали". Там заявили, что не гарантировали безопасность украинских военнопленных, которые выходили с завода.

Как известно, в российском плену может находиться более 2,5 тысячи военных из "Азовстали".

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