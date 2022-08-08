Мама воина "Азова" отметила, что обращалась к МККК.

Родственники пленных "азовцев" намерены провести встречу с представителями власти, чтобы узнать какие-то вести о своих родных.

Об этом в эфире Эспрессо сказала мама военнопленного бойца полка "Азов" Ирина Новосядло.

"Мы дальше звоним на разного рода горячие линии, хотя мы знаем, какую информацию там скажут. Мы также обращаемся к Международному комитету Красного Креста - все таки это единственная в мире организация, которая может иметь доступ к военнопленным, мир ему делегировал такой мандат", - сказала она.

"Мы также сейчас хотим организовать встречу представителей украинской власти с нами, чтобы они предоставили информацию, в каком состоянии наши дети, где они находятся. По состоянию на сейчас, у нас нет информации, когда такая встреча может состояться", - добавила Новосядло.

Ранее была информация, что с начала широкомасштабной войны удалось вызволить из российского плена почти 600 украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: