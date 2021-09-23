Правоохранители установили местоположение стрелка в момент обстрела, а также допросили свидетелей.

Поиски улик по делу о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира продолжаются. Правоохранители рассчитывают найти в лесополосе орудие преступления.

Последние подробности расследования сообщил директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

По его словам, найденные на месте преступления гильзы оказались, скорее всего, сборными.

"Еще вчера было найдено два десятка отстрелянных гильз, оставленные стрелком на месте преступления во время покушения на первого помощника президента. Это боеприпасы калибра 7х62 на 39 мм. Такие не часто встретишь в нашей стране. Ведь гильзы в нем – производства Венгрии, но сам патрон – возможно, заново собирали в Германии. Покупали старые венгерские патроны, меняли порох, заново маркировали как гражданский боеприпас, заново вставляли пулю. О них более подробно скажут эксперты, когда получат на исследования то, что получили врачи из тела водителя, возможно, найдут еще одну в пробитом колесе Ауди А8. То есть подробная баллистическая экспертиза еще впереди. Но уже сейчас очевидно, что боеприпасы избраны преступником простые и довольно дешевые. То есть это был хоть и не снайперский огонь, но и не инсценировка", – отметил Шевченко.

По его словам, правоохранители установили местоположение стрелка в момент обстрела, а также допросили свидетелей – грибников, которые были недалеко от места происшествия, и пассажиров автомобиля, ехавшего за машиной Шефира.

"Сегодня полиция и Нацгвардия продолжат тщательные поиски в довольно большом лесном массиве. Будут искать все. Возможно, там оставлено преступником и орудие преступления. А может и нет", – добавил Шевченко.

При этом он также отметил схожесть покушения на Шефира и убийства Амины Окуевой 30 октября 2017 года.

Покушение на Шефира: что известно

Читайте такжеБыло жутковато: Шефир рассказал подробности покушения на него (видео)Как сообщал УНИАН, в среду, 22 сентября, утром в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

В результате обстрела его водитель получил три огнестрельных ранения.

Сам Шефир не пострадал.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему, а в водителя попали случайно.

Советник главы офиса Михаил Подоляк, комментируя нападение, заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

На снимках с места происшествия видно, что правоохранители насчитали минимум 17 входных пулевых отверстий. Следы от выстрелов находятся на левой стороне автомобиля, что означает, что стреляли, вероятно, через полосу встречного транспорта.

Автор: Катерина Шварц