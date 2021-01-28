30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой на железнодорожном переезде в Киевской области.

Суд отпустил из-под стражи подозреваемых в причастности к нескольким громким заказным убийствам, в частности, добровольца Амины Окуевой.

Читайте такжеОмбудсмен рассказала, сколько украинцев незаконно удерживают на ДонбассеОб этом пишет Украинская правда, со ссылкой на судебные решения, обнародованные в судебном реестре.

Известно по меньшей мере о 8 мужчинах, которых полиция считает причастными к группировке, осуществлявшей резонансные преступления.

Убийство Амины Окуевой

30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. От многочисленных ранений Окуева погибла на месте, Осмаев был ранен. Амину похоронили в Днепре.

Окуева участвовала в Революции достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона «Киев-2».

12 января 2018 года в прокуратуре Киевской области заявили о задержании исполнителей убийства добровольца АТО Окуевой и покушения на убийство ее мужа Осмаева.

13 января начальник главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов заявил, что предполагаемый организатор убийства добровольца Окуевой, который был задержан 12 января, причастен к двум уже раскрытым полицией заказным преступлениям - убийства директора компании Caparol, совершенного в сентябре 2016 года, и начальника отдела рекламы киевского метрополитена в январе 2019 года.

19 мая 2020 года полиция Киевской области заочно объявила о подозрении еще одному фигуранту этого заказного убийства - 44-летнему уроженцу Чечни, гражданину РФ. Подозрение направлено в посольство Российской Федерации, иностранца объявили в международный розыск.

По данным правоохранителей, в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.

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Автор: УНИАН