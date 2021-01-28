Окуева участвовала в Революции достоинства и в войне на Донбассе / фото МВС
Суд отпустил из-под стражи подозреваемых в причастности к нескольким громким заказным убийствам, в частности, добровольца Амины Окуевой.
Читайте такжеОмбудсмен рассказала, сколько украинцев незаконно удерживают на ДонбассеОб этом пишет Украинская правда, со ссылкой на судебные решения, обнародованные в судебном реестре.
Известно по меньшей мере о 8 мужчинах, которых полиция считает причастными к группировке, осуществлявшей резонансные преступления.
Убийство Амины Окуевой
- 30 октября 2017 года неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева на железнодорожном переезде в Киевской области. От многочисленных ранений Окуева погибла на месте, Осмаев был ранен. Амину похоронили в Днепре.
- Окуева участвовала в Революции достоинства и в войне на Донбассе в составе батальона «Киев-2».
- 12 января 2018 года в прокуратуре Киевской области заявили о задержании исполнителей убийства добровольца АТО Окуевой и покушения на убийство ее мужа Осмаева.
- 13 января начальник главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов заявил, что предполагаемый организатор убийства добровольца Окуевой, который был задержан 12 января, причастен к двум уже раскрытым полицией заказным преступлениям - убийства директора компании Caparol, совершенного в сентябре 2016 года, и начальника отдела рекламы киевского метрополитена в январе 2019 года.
- 19 мая 2020 года полиция Киевской области заочно объявила о подозрении еще одному фигуранту этого заказного убийства - 44-летнему уроженцу Чечни, гражданину РФ. Подозрение направлено в посольство Российской Федерации, иностранца объявили в международный розыск.
- По данным правоохранителей, в состав преступной группы, подозреваемой в убийстве Окуевой, входило семь человек.
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