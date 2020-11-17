На заседании адвокаты обсудили очередной случай препятствования профессиональной деятельности адвокатов со стороны судей Высшего антикоррупционного суда по делу о причинении ущерба ГП НАЭК «Энергоатом» и ГП «Восток ГОК».

Совет адвокатов Украины решил обратиться в Высший совет правосудия и предложить организовать широкое обсуждение проблем функционирования судебной системы.

Соответствующее решение принято во время заседания САУ.

На заседании адвокаты обсудили очередной случай препятствования профессиональной деятельности адвокатов со стороны судей Высшего антикоррупционного суда по делу о причинении ущерба ГП НАЭК «Энергоатом» и ГП «Восток ГОК».

Председатель САУ Лидия Изовитова отметила, что несмотря на неодноразовые обращения в международные институты, органы государственной власти и судейское управление, ситуация не меняется.

Поэтому она предложила обратиться в Высший совет правосудия для организации дискуссионной площадки, на которой адвокаты и судьи ВАКС могли бы обсудить не только проблемные вопросы взаимодействия, но и работу судебной системы в целом.

«Обращаемся к Высшему совету правосудия для того, чтобы они, дорожа независимостью судебной власти, начали, по нашей в том числе инициативе, национальную дискуссию по этим вопросам. Этот вопрос касается не только отдельного суда, а всей судебной системы... Все это должно происходить в рамках дискуссии о независимости судебной власти», - отметила Изовитова.

Участники заседания поддержали это предложение.

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Автор: УНИАН