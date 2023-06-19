После победы Украины в войне с Россией Владимира Зеленского на президентском посту хотят сменить лишь 23% опрошенных.

После победы Украины в войне с Россией Владимира Зеленского на президентском посту хотят сменить лишь 23% опрошенных.

Такие данные обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС) по результатам всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус" в течение 26 мая - 5 июня 2023 года.

В КМИС отмечают, что общественные настроения в Украине характеризуются очень высоким оптимизмом: как верой в победу Украины, так и ожиданиями, что страна достигнет существенного прогресса в социально-экономических вопросах.

Также отмечается, что после российского вторжения значительно возросло доверие к различным государственным институтам.

По данным опроса, 73% украинцев поддерживают обновление центральной власти. Наибольшая поддержка у опрошенных в вопросе обновления Верховной Рады - 69% респондентов хотели бы сменить парламент после победы (поддерживают перезагрузку парламента примерно одинаковое количество респондентов во всех регионах Украины – от 68% на востоке до 71% - на Западе). В то же время правительство хотели бы изменить 47% респондентов. В то же время смену президента Украины поддерживает лишь 23% опрошенных (больше всего таких желающих на востоке страны – 29%, а на Западе – 23%, в центре - 21%, на юге – 23%).

Аналитик КМИС Антон Грушецкий, комментируя результаты опроса, отмечает, что после широкомасштабного вторжения население "расставило приоритеты" и есть в целом высокая поддержка действий властей для достижения победы.

"Вместе с этим это не снимает имеющееся желание украинцев к обновлению власти, к приходу более честных и компетентных управленцев на разных уровнях. Кроме президента В. Зеленского, запрос на обновление парламента и правительства – ощутимый. Украинцы сплотились для отпора врагу, но не означает "закрыть глаза" на злоупотребления или некомпетентность определенных политиков или чиновников", - подчеркнул он.

Опросы в Украине

Ранее большинство украинцев высказались за полный запрет УПЦ МП на территории Украины.

Большинство украинцев, как и в предыдущие годы, продолжает считать, что в стране отсутствует проблема якобы притеснений или преследований граждан, говорящих на русском языке.

Несмотря на войну, 30% украинцев положительно оценивают свой опыт жизни в Украине, еще 39% - удовлетворительно. Недовольны жизнью в нашей стране лишь 31% опрошенных.