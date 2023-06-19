Ситуация на фронте, бригады наступления и оборонительные нужды Украины были ключевыми темами заседания Ставки и разговора с британским премьером.

Президент Владимир Зеленский сегодня провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего и по телефону обсудил с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком оборонные потребности Украины.

Как глава государства сообщил в Telegram, на заседании Ставки сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления.

"Докладывали Сырский, Тарнавский, Залужный, Буданов: оперативная обстановка, обеспечение боеприпасами, прогноз действий противника на ближайшее время", - заявил он.

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По словам президента, во время заседания министр внутренних дел Игорь Клименко отчитался о подготовке бригад нацгвардии и пограничников, обеспечении их техникой и всем необходимым для выполнения боевых задач.

Оборонные потребности Украины и ход боевых действий глава государства также обсудил с премьер-министром Великобритании. Также речь шла о дальнейшем сотрудничестве для расширения возможностей Украины на поле боя, в частности благодаря дальнобойному оружию.

"Мы скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Важно предоставить Украине конкретные перспективы членства. Обсудили также шаги по реализации формулы мира и подготовки гарантий безопасности для Украины. Россия наращивает производство ракет из западных компонентов. Во время разговора сказал о необходимости усиления санкционного давления", - отметил президент.

Военная помощь Украине - последние новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе примут пакет помощи Украине.

В частности, как отметил генсек НАТО, речь идет о помощи, которая за несколько лет приведет Украину к стандартам Альянса. Он также подчеркнул, что будущее Киева именно в НАТО и что после этой войны должны существовать надежные договоренности, чтобы Россия не смогла перевооружиться и атаковать снова, и цикл российской агрессии был разорван.

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