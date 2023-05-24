Лучшие оценки предоставляет молодая аудитория в возрасте от 16 до 25 лет и жители Киева

Несмотря на войну, 30% украинцев положительно оценивают свой опыт жизни в Украине, еще 39% - удовлетворительно. Недовольны жизнью в нашей стране лишь 31% опрошенных.

"Лучшие оценки предоставляет молодая аудитория в возрасте от 16 до 25 лет и жители Киева", - отмечается в опросе "Барометр качества жизни", который провели Европейская Бизнес Ассоциация вместе с исследовательской компанией Gradus Research.

Также авторы исследования указывают на то, что еще более оптимистично оценивают жизнь представители бизнес-аудитории, ведь 44% опрошенных довольны своей жизнью, еще 35% считают ее удовлетворительной, а лишь 21% – недовольны.

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При этом в ассоциации отметили, что 15% опрошенных сейчас находится за границей, а 4% изменили свое место жительства внутри страны.

"Удовлетворенность своей работой и уровень дохода – важный фактор влияния на уровень жизни. В целом, текущим местом работы довольны 34% общей аудитории и 69% бизнес-аудитории, тогда как определенное недовольство по самореализации имеют 33% общей и 12% бизнес-аудитории", - добавили в ЕБА.

В то же время существенно хуже оценили участники опроса свой уровень доходов. Так, среди бизнес-аудитории 38% считают его недостаточным для качественной жизни, еще 52% называет достаточным, а 10% даже больше достаточного. При этом 80% опрошенных зарабатывают более 20 тысяч гривен в месяц.

Среди общей аудитории подавляющее большинство – 85% опрошенных-считают свой уровень дохода недостаточным. Только 13% назвали его достаточным, а 2% – больше достаточного. Среди этой категории участников исследования 76% получают менее 20 тысяч в месяц, а 53% – менее 10 тысяч гривен.

Жизнь в Украине во время войны - главные новости

Полномасштабная война в Украине привела к экономическому и демографическому кризису. Миллионы украинцев стали внутренними переселенцами и беженцами в странах Европы. Всего в Украине зафиксировано почти 17 миллионов переселенцев.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство запретило взыскание коммунальной задолженности с ВПЛ. В Европе укаинцы отымали возможность жить бесплатно и получить хоть минимальные средства для жизни.

Несмотря на войну, по данным Пенсионного фонда, средняя заработная плата в Украине за I квартал 2023 года выросла на 3,1% по сравнению с мартом 2022 года и составляет 13 423 гривны.

30 марта 2023 года Кабмин принял постановление о расширении программы безвозвратных грантов "ербота".

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