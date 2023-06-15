С 54% до 66% стало больше тех, кто считает, что эта церковь должна быть полностью запрещенной в Украине.

66% украинцев считают, что деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата необходимо запретить. Об этом свидетельствуют результаты опрос, которое провел Киевский международный институт социологии (КМИС).

"По результатам опроса с 78% в декабре 2022 года до 85% сейчас стало больше украинцев, которые считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ МП. В частности, с 54% до 66% стало больше тех, кто считает, что эта церковь должна быть полностью запрещенной в Украине. Еще 19% выступают за несколько "более мягкий" подход, не предусматривающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора (в декабре 2022 года – 24%)", - говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, что с 12% до 6% стало меньше респондентов, по мнению которых ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать лишь отдельные возможные случаи правонарушений.

В КМИС проинформировали, что во всех регионах Украины большинство населения (от 76% на востоке до 88% на Западе и в центре) выступают за проактивную позицию государства в вопросе деятельности УПЦ (МП). Даже на юге и Востоке лишь, соответственно, 9% и 11% говорят о невмешательстве в деятельность УПЦ (МП).

"В то же время на юге и востоке чуть меньше тех, кто выступает за полный запрет (58% и 50%). Впрочем, даже на юге и Востоке есть тенденция к более жесткому отношению. Так, на юге с 48% до 58%, а Востоке с 41% до 50% стало больше тех, кто поддерживает полный запрет Церкви", - говорится в результатах опроса.

Как проводился опрос

Опрос проведен в течение 26 мая-5 июня 2023 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием). Всего было опрошено 1029 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Деятельность УПЦ МП в Украине - детали

Ряд областных советов приняли решение о запрете деятельности УПЦ МП в этих регионах. В частности, 26 августа 2022 года за это проголосовал Тернопольский облсовет, 22 ноября 2022 года - Львовский, 25 ноября 2022 года - Винницкий, 4 апреля 2023 года - Хмельницкий, 10 апреля - Ривненский, 11 апреля - Волынский, 27 апреля - Житомирский, 16 мая - Черновицкий, 1 июня - Закарпатский.

9 июня 2023 года Киевский областной совет проголосовала за решение запрета деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата в области. Также депутаты облсовета обратились к Верховной Раде Украины относительно законодательного урегулирования запрета деятельности на территории Украины религиозных организаций УПЦ, которая имеет церковно-каноническую связь с Русской православной церковью, является ее структурным подразделением и состоит в отношениях подчинения.