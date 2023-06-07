Речь идет о построении парка на Осокорках. Из-за войны проект "потерялся". Однако на этой территории до сих пор есть все условия для создания парка.

Община Дарницкого района города Киева запланировала построение парка на Осокорках, который будет назван в честь Героя Украины Сергея Машовца, чтобы почтить его память. Раньше этот район Дарницкого парка был загроможден - здесь накопились тонны строительного мусора, шины, а дорожки были загромождены.

Обращение о создании парка было направлено мэру столицы Виталию Кличко.

Жители района отметили, что ранее сами убирали эту территорию, высаживали здесь деревья (которые иногда спиливали вандалы) и получали обещания от столичных властей реализовать парк. Он должен был стать едва ли не самой большой зеленой зоной города.

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Полномасштабное вторжение России скорректировало планы развития столицы, и проект "потерялся". Однако на этой территории до сих пор есть все условия для создания парка – в наличии зеленые насаждения, дорожки и озеро.

Одним из активистов создания парка был житель этого района Сергей Машовец. С первых дней российского вторжения он ушел на фронт, и, к сожалению, во время выполнения одной из боевых задач, погиб, не увидев даже свою новорожденную дочь. Чтобы почтить его память, община решила продолжить его дело и обратилась к столичным властям: городскому голове Киева Виталию Кличко было направлено обращение по реализации этого проекта.

Активисты отметили, что расходы на работы по созданию парка выразил готовность взять на себя застройщик, который неподалеку строит новый жилой массив. Таким образом городской бюджет в результате реализации проекта не пострадает. Застройщик в свою очередь отметил, что готов не только обустроить парк, но и обеспечить безопасность отдыхающих, ведь в его жилом массиве проектируются укрытия.