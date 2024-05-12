Адвокат Марина Герман объяснила, как будут вручать повестки и кто будет освобожден от службы...

С 18 мая в Украине заработает новый закон о мобилизации. Некоторые из его пунктов вступят в силу в течение трех месяцев с этой даты.

Как рассказала"Суспільному" адвокат из Днепра Марина Герман, закон обязывает всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 календарных дней обновить данные относительно своего места пребывания. По ее словам, вручение повестки будет считаться осуществленным тогда, когда ТЦК пришлет документ на последний известный адрес, по которому зарегистрировано лицо.

"Если вы в 2005 году проживали, например, в другом городе, а сейчас проживаете в Днепре, но информацию не обновили, - повестка, которая была отправлена по старому адресу, полежит там месяц и будет возвращена обратно. Она будет считаться врученной", - говорит адвокат.

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Она пояснила, что обновление данных нужно, чтобы избежать путаницы с пропиской и фактическим местонахождением. Также обновлен список лиц, которые могут выдать повестку - и представители ТЦК, и работодатели, и представители местного совета. Как известно, сейчас работники ТЦК не могут проверять документы и вручать повестки. Для этого им нужно сопровождение правоохранителей.

Герман добавила, что, если человеку вручили повестку и он не явился в указанный срок в ТЦК, на это должны быть уважительные причины. В частности, проблемы со здоровьем, стихийные бедствия или смерть близких лиц. В любом из этих случаев должно быть документальное подтверждение. и причины должны быть документально подтверждены. В этом случае человек получает отсрочку на несколько дней, а потом все равно должен прийти в ТЦК.

Ответственность за неявку

В новом законе появилось такое понятие, как административный привод. Адвокат пояснила, что представители ТЦК будут иметь право физически доставить человека в центр комплектования. Предусмотрена и уголовная ответственность: от 3 до 5 лет за решеткой.

Еще одним из нововведений является лишение права на управление транспортными средствами. Для этого нужно документально доказать, что лицо уклоняется от явки в ТЦК. Эти документы должны быть поданы в административно-окружной суд по месту расположения ТЦК.

"За одно и то же правонарушение вас не могут привлечь дважды. Если вам наложили штраф 510 гривен, то при наличии уплаченного штрафа в размере 510 гривен - суд оставляет исковое заявление без рассмотрения и возвращает его в ТЦК. В таком случае водительское удостоверение у человека не будут забирать", - добавила Герман.

Основания для отсрочки от призыва

Согласно новому закону, наличие трех несовершеннолетних детей уже не будет основанием для отсрочки от призыва. Для этого нужно доказывать, что мужчина содержит их. В случае наличия задолженности по алиментам более 3-х месяцев, человек уже не будет иметь права на отсрочку, даже при наличии трех и более детей. Кроме того, нужно доказывать на основании решения суда и самостоятельное воспитание ребенка.

В Украине исчезнет также понятие как "частично непригодный". Теперь человек будет или пригодным к военной службе, или полностью непригодным. Лица с частичной непригодностью должны повторно пройти ВВК в срок от 6 до 12 месяцев и затем подтверждать его каждые полгода.

Кто освобождается от военной службы

По-прежнему свободны от военной службы люди, близкие родственники которых имеют инвалидность 1 и 2 группы. Также это государственные служащие, судьи, прокуроры и представители профессий, на которые осуществляется бронирование.

Военнослужащий может быть освобожден от службы по состоянию здоровья после прохождения комиссии ВВК и признания его непригодным. В перечень болезней добавили онкологические заболевания. Также основанием может будет наличие родственников с инвалидностью, которые нуждаются в уходе.

"Я рекомендую максимально активно для тех, у кого есть основания для отсрочки, не только думать об этом, а взять и сделать соответствующий документ, чтобы потом не было судебных дел", - подытожила адвокат.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, городские и сельские советы будут обязаны участвовать в мобилизации с 18 мая. Кроме того, органы местного самоуправления должны будут помогать проводить базовую военную подготовку мужчин от 18 до 24 лет.

Ранее мы рассказывали, как будет происходить мобилизация женщин 2024 года, а также, что известно о мобилизации студентов в мае 2024.

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