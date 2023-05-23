Он призвал мелитопольцев поддержать проведение незаконного референдума о присоединении к составу России.

Настоятель монастыря из Мелитополя Запорожской области участвовал в мероприятиях в поддержку России и ждал прихода "русского мира", а взамен получил подозрение в коллаборационной деятельности. Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, священнослужитель способствовал утверждению российской оккупационной власти на территории Мелитопольского района. С августа 2022 года он активно участвовал в пропагандистских мероприятиях против Украины.

"Во время публичных выступлений подозреваемый призвал жителей оккупированного Мелитополя поддержать проведение незаконного референдума о присоединении к составу РФ", - рассказали в прокуратуре.

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Кроме того, вместе с другими представителями Московского патриархата в поддержку оккупационных властей он посетил "церемонию" объявления незаконной аннексии Россией Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Так, при процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры настоятелю монастыря из Мелитополя, который входит в Запорожскую епархию Украинской православной церкви (МП), было сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5, ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

В ОГП также отметили, что за антиукраинские взгляды и пророссийские убеждения решением Совета национальной безопасности и обороны Украины к подозреваемому на пять лет применены персональные санкции.

Предатели среди священников УПЦ МП

Ранее Служба безопасности Украины в Харьковской области задержала священнослужителя УПЦ МП, который освящал российских военных во время оккупации Изюма, публично оправдывал вооруженную агрессию России и военные преступления оккупантов.

По данным следствия, клирик добровольно поддерживал российских оккупантов и призвал местных жителей последовать его примеру.