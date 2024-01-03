В частности, предусмотрено расширение перечня сведений реестра (персональные и служебные данные).

В Верховной Раде готовят ко второму чтению законопроект № 10062 о военных реестрах, сертификат защитника и автоматическое получение статуса участника боевых действий.

О текущем состоянии проработки законопроекта о мобилизации рассказала в Facebook заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая. В частности, готовят изменения в реестр военнообязанных, а именно:

расширение перечня сведений реестра (персональные и служебные данные);

совершенствование межведомственного взаимодействия (в т. ч. информационного);

электронный кабинет призывника ( сертификат защитника + услуги);

электронный кабинет предприятия (ведение персонально-первичного и персонального учета);

электронный кабинет ЦПАУ (предоставление админ. услуг).

Относительно статуса участника боевых действий (УБД), планируется наладить электронное взаимодействие между реестрами; ввести электронное заявление для получения статуса УБД (статуса лица с инвалидностью, статуса члена семьи погибшего защитника).

Видео дня

Кроме того, предусматривается автоматическое предоставление статуса УБД во время действия военного положения (сведения из боевого приказа вносятся уполномоченным лицом в/ч) и возможность получения выписки из реестра об участии в боевых действиях.

Относительно реестра военнослужащих, предусмотрены:

матрица функционирования реестра военнослужащих;

учет военнослужащих;

обмен данными между реестрами;

создание Государственного вебпортала электронных публичных услуг в сфере нацбезопасности (защиту осуществляет Министерство обороны Украины).

Также нардеп рассказала об особенностях защиты информации в информационно-коммуникационных системах Минобороны (ИКС МОУ). В частности, готовятся изменения в Закон об обороне Украины (особенности защиты информации в ИКС МОУ определяет Минобороны), а также аналогичные изменения в Закон о защите информамции в информационно-коммуникационных системах и Закон об основных принципах обеспечения кибербезопасности в Украине.

Относительно облачных услуг, есть такие предложения:

обработка информации, составляющей государственную тайну, в информационно-коммуникационных системах Минобороны может осуществляться за рубежом (страны НАТО) – на основании решения министра обороны;

снимается запрет на размещение в облачных ресурсах за рубежом служебной информации и государственных и единых реестров.

Напомним, что в ноябре 2023 года Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №10062, предусматривающий создание электронного реестра военнообязанных. Документ поддержали 272 депутата.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

3 января 2024 года в Верховную Раду подали альтернативный законопроект о мобилизации. Он содержит определенные правки относительно сроков демобилизации. Если Кабмин предлагал проводить ее через 36 месяцев, этим документом предлагается через 18.

Ранее "Украинская правда" со ссылкой на ответ Киевского областного ТЦК и СП сообщала, что в Киевской области комендатуре и сотрудникам полиции поставили задачу "искать лиц, нарушающих законодательство о мобилизации", на блокпостах.

Вас также могут заинтересовать новости: