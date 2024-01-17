За уклонение от мобилизация предусмотрена административная и уголовная ответственность.

В Украине призыву подлежат все мужчины от 18 до 60 лет, кроме тех, кто имеет отсрочку или тех, кто не являются годными к военной службе по решению ВЛК. За уклонение предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная.

Адвокат Александр Камша, арбитражный управляющий юридической фирмы Ильяшев и партнеры, пояснил в комментарии NV, при каких условиях гражданин считается уклонистом и будет нести административную или уголовную ответственность.

Уклонение от мобилизации - административная ответственность

"Уместно будет посоветовать следить за актуальностью собственных данных каждому из военнообязанных, состоящих на учете, и, в случае необходимости, проводить сверку данных, в предусмотренные Порядком сроки, во избежание возможности привлечения к административной ответственности", - отметил Камша.

Призывники, военнообязанные и резервисты должны выполнять Порядок организации и ведения воинского учета, который сейчас предусматривает следующее:

пребывание на воинском учете;

прибытие по вызову через повестку в ТЦК;

прохождение медосмотра;

уточнение данных, когда те меняются;

не менять место жительства с момента объявления мобилизации и в военное время;

становиться на воинский учет в течение семи дней со дня смены места жительства;

подавать до 1 октября ежегодно документы, подтверждающие право граждан на отсрочку от призыва на срочную военную службу;

сверять собственные персональные данные не реже одного раза в пять лет.

За нарушение правил воинского учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации призывники, военнообязанные и резервисты привлекаются к административной ответственности согласно Кодексу Украины Об административных правонарушениях. Такие нарушения влекут наложение штрафа от пятидесяти (850 грн) до ста (1 700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

"Стоит помнить, что из-за принципа презумпции невиновности, подлежащей применению в делах об административных правонарушениях, все сомнения относительно события нарушения и вины лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в ее пользу. Недоказанные событие и вина должны приравниваться к доказанной невиновности", - отметил адвокат.

Уголовная ответственность для уклонистов

Уголовная ответственность в Украине наступает за уклонение от мобилизации или уклонение от воинского учета или сборов при условиях, которые описаны в статьях 335-337 Уголовного кодекса Украины. Причиной могут служить следующие правонарушения:

уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава;

уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период;

уклонение от воинского учета или учебных (специальных) сборов.

Ответственность наступает, когда военнообязанный, не имеющий права на отсрочку после надлежащего вручения повестки, который прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным или ограниченно годным к службе и надлежащим образом лично получил мобилизационное распоряжение, в котором были указаны все реквизиты, в частности дата вручения и дата и адрес прибытия в пункт сбора, не явился в пункт сбора в указанную дату.

Исключением является наличие уважительных причин, по которым гражданин не смог прибыть в пункт сбора. Они обязательно должны быть подтверждены документально.

Уголовная ответственность за уклонение в соответствии со статьями Уголовного кодекса Украины такова:

по статье 335 ― до 3 лет ограничение свободы;

по статье 336 — от 3 до 5 лет лишения свободы;

по статье 337 предусмотрен штраф от 300 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или до одного года исправительных работ в случае уклонения, военнообязанного, резервиста от воинского учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, руководителями соответствующих органов СБУ, соответствующих подразделений Службы внешней разведки Украины. По закону после предупреждения, в случае повторного нарушения, наступает уголовная ответственность в виде лишения свободы.

Закон о мобилизации - последние новости

11 января Кабинет миниистров отозвал скандальный законопроект о мобилизации. После доработки его повторно вынесут на рассмотрение в Верховную Раду. Ряд норм законопроекта вызвали дискуссии, в частности, электронные повестки, изъятие у предпринимателей авто, призыв инвалидов третьей группы и прочее.

В офисе президента заверили, что закон будет принят в любом случае.

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