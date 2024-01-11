После доработки его повторно вынесут на рассмотрение правительства.

Кабинет министров отозвал свой законопроект о мобилизации для доработки. Об этом сообщается в Telegram-канале Правительства.

"Сегодня на внеочередном заседании Правительство поддержало протокольное решение, инициированное Минобороны "Об отзыве внесенного в Верховную Раду проекта Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после доработки Министерством обороны соответствующий проект закона будет повторно вынесен на рассмотрение Кабинета Министров.

Видео дня

Законопроект о мобилизации: что известно

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрировано пять законопроектов, касающихся мобилизации. Основной был внесен кабмином 25 декабря, остальные являются альтернативными от народных депутатов.

Ряд норм правительственного законопроекта вызвали бурные дискуссии в обществе, в частности, о возможности вручения электронных повесток, изъятия у предпринимателей автомобилей, возможности призыва инвалидов третьей группы и расширения полномочий представителей ТЦК и руководителей местных госадминистраций.

Сегодня днем руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что законопроект о мобилизации возвращают Кабмну, поскольку некоторые положения нарушают права человека, а некоторые - неправильно сформулированы.

Вас также могут заинтересовать новости: