По словам советника руководителя Офиса президента, закон в первом чтении примут в течение нескольких недель.

Закон о мобилизации будет принят в любом случае. Такое заявление сделал советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Я думаю, что несколько дней, максимум недель, и закон будет все же проголосован в первом, втором чтении. Ну, имеется в виду с учетом дополнительных правок, которые нужно внести. Хотим мы или не хотим принимать этот закон – это не имеет отношения к тому, что делает Россия. Она будет продолжать давить по линии фронта. И либо мы проигрываем войну, либо ведем ее правильно: получаем новое оружие, новые подготовленные бригады и эффективно продолжаем боевые действия", – сказал Подоляк.

Кроме того, он раскритиковал народных депутатов, которые не готовы брать на себя ответственность и принять "непопулярные решения".

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"Депутаты хотят принять закон, который будет нравиться людям, но это невозможно. Они пытаются пройти между каплями, но этого не получится. Есть депутаты, которые понимают важность этого момента и готовы брать на себя ответственность. А есть ряд депутатов, которые продолжают играть в политический процесс. Когда ты демонстрируешь готовность эти решения принимать - ты и являешься великим политиком. А не наоборот, когда ты хочешь прикрываться теми или иными социальными страхами", – отметил советник главы ОП.

Закон о мобилизации: что известно

В Верховной Раде Украины зарегистрировано пять законопроектов, которые касаются мобилизации. Основной был внесен Кабмином 25 декабря, остальные являются альтернативными от народных депутатов.

Ряд норм правительственного законопроекта вызвали бурные дискуссии в обществе, в частности, о возможности вручения электронных повесток, изъятия у предпринимателей автомобилей, возможности призыва инвалидов третьей группы и расширения полномочий представителей ТЦК и руководителей местных госадминистраций.

11 января Кабмин отозвал скандальный законопроект о мобилизации. После доработки его повторно вынесут на рассмотрение правительства.

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