Виктор Шишкин напомнил, что мобилизация - это не только окопы.

Украина дает отпор Российской Федерации, которая имеет большие как человеческие, так и финансовые, поэтому не время искать лазейки, чтобы уйти от защиты своей страны. Каждый украинец должен быть мобилизован.

"Все имеют одинаковые обязанности по защите Родины, но формы выполнения обязанности должны быть разными. Не надо писать кучу новых законопроектов о мобилизации и снова предусматривать в них лазейки для избежания службы: например, 3 группа инвалидности или многодетность, "вечное студенчество" или вообще это идиотское предложение откупиться от службы, платя определенную сумму в бюджет. Впрочем, так же нецелесообразно и всех забирать в окопы", - объяснил свою позицию бывший судья Верховного суда Виктор Шишкин в интервью "Громадське".

По его словам, власть должна определить, как использовать ресурс каждого гражданина для защиты страны, потому что сейчас многим позволено не участвовать в защите страны.

Видео дня

"Под мобилизацией мы почему-то понимаем только одно: окопы. Но мобилизация должна быть многоаспектной: не только для фронта, но и для тыла. Кто-то должен охранять склады, работать на военных предприятиях, расчищать завалы после обстрелов, тушить пожары, строить фортификационные сооружения, лечить раненых, обеспечивать эвакуацию людей и т.д. На нас напало государство, чьи человеческие ресурсы и экономический потенциал в разы больше, чем наши. А мы в законопроектах занимаемся отсрочками вместо того, чтобы всячески увеличивать свой мобилизационный ресурс", - отметил Шишкин.

Он считает, что не надо освобождать оптом от мобилизации "инвалидов третьей группы, студентов и аспирантов, бывших пленных или людей, в семье которых есть погибшие, а также тех, кто отслужил три года". Бывший судья призвал не играть с изменениями призывного возраста, позволяя молодым здоровым мужчинам избегать выполнения своего гражданского долга по защите Родины, а мобилизовать всех для выполнения небоевых задач и продумать дифференциальную оплату.

"Если бы все это было сделано, то, возможно, никто и не начинал бы дискуссий о конституционности или неконституционности мобилизации, не спекулировал бы своими правами. Потому что есть люди, которые справедливо критикуют законопроекты, а есть уклонисты, которые используют ситуацию, чтобы компрометировать все связанное с мобилизацией. Возможность мобилизовать человека и в армию, и для выполнения тыловых задач уничтожила бы саму потребность в отсрочках, все лазейки для уклонистов", - подытожил Шишкин.

Закон о мобилизации - последние новости

11 января Кабинет миниистров отозвал скандальный законопроект о мобилизации. После доработки его повторно вынесут на рассмотрение в Верховную Раду. Ряд норм законопроекта вызвали дискуссии, в частности, электронные повестки, изъятия у предпринимателей авто, призыв инвалидов третьей группы и прочее.

В Офисе президента заверили, что закон будет принят в любом случае.

Вас также могут заинтересовать новости: