На вопрос, будет ли покидать УПЦ МП помещение лавры, Павел ответил, что государство должно показать ему "документы, о которых заявляли в ООН".

Митрополит УПЦ МП Павел ("Мерседес") поссорился с журналистами на территории Киево-Печерской лавры, когда те спросили у него, куда будут идти монахи после выселения из государственного заповедника.

В комментарии "Радио Свобода" Павел назвал журналистов "клеветниками", прокомментировав, в частности, ситуацию вокруг паспорта.

Накануне издания "Главком" опубликовало видео, на котором митрополита "застукали" в паспортном столе у Киева. Сотрудница сервисного центра рассказывала ему об оформлении загранпаспорта.

Видео дня

Однако сам Павел утверждает, что обращался в сервисный центр, чтобы якобы сообщить об исчезновении паспорта во время обысков. "Они (журналисты - ред.) написали, что я уже выезжаю с родными. Так с кем в таком случае говорить".

На вопрос, будет ли покидать УПЦ МП помещение лавры, Павел ответил, что государство должно показать ему "документы, о которых заявляли в ООН".

Тогда у Павла поинтересовались, почему монахи МП вывозили имущество, если никто не будет выезжать из лавры. "Потому что свое вывозят... Вы же, когда переезжаете на вторую квартиру, вывозите? Вывозите ... Массово никто ничего не вывозит, вот вы этой ложью занимаетесь, вводите людей в заблуждение", - ответил митрополит.

На уточняющий вопрос, куда же монахи подадутся, если все-таки придется уйти, Павел заявил, что больше "ни с кем не будет говорить".

УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской Лавры - что известно

В связи с расторжением администрацией заповедника договора, 29 марта монахи УПЦ МП должны освободить все помещения Киево-Печерской лавры.

Договор на аренду храмов и помещений лавры был заключен еще во времена президентства Януковича. Согласно условиям, московские священники свободно и бесплатно пользовались госимуществом.

Аренду расторгли из-за установленных фактов нарушения договора по использованию госимущества со стороны УПЦ МП.

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