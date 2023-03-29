Ранее монахи УПЦ МП призывали своих последователей собраться на совместную молитву в день их выселения из Лавры.

Возле Киево-Печерской Лавры собрались верующие, внявшие призыву монахов. Об этом сообщают "Вартові Еспресо".

Сегодня представители Украинской православной церкви Московского патриархата должны окончательно покинуть территорию Лавры. Ранее монахи призвали своих сторонников приходить к Лавре на совместную молитву. Богослужение началось в 6.30.

"Интересно, что по состоянию на 09:00 усиления правоохранителей нет. У главного входа в Лавру дежурит один патруль полиции", – отметили "Вартові Еспресо".

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Как сообщает телеграм-канал "Политика страны", среди верующих был замечен боксер Александр Усик. Ранее спортсмен неоднократно высказывался в поддержку УПЦ МП.

Выселение УПЦ МП из Лавры

10 марта стало известно, что администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" расторгла договоры с УПЦ МП на аренду помещений комплекса. От представителей церкви потребовали освободить территорию к 29 марта.

Представители церкви возмутились решению властей. По их мнению, для выселения УПЦ МП из Лавры нет юридических оснований. При этом монахи угрожали, что не станут выселяться и не будут отдавать государству материальные ценности, имеющиеся в Лавре.

Однако позднее церковники всё же начали постепенно вывозить имущество с территории комплекса. В частности журналисты заметили исчезновение некоторых икон оттуда, где они раньше висели.

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