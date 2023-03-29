Один из священников заявил, что нет оснований для выселения, ведь нет судебного решения.

Священники УПЦ МП не собираются выезжать из Киево-Печерской лавры несмотря на расторжение договора об аренде помещений.

Об этом журналистке "Радио Свобода" заявил один из священников УПЦ МП, который представился архимандритом Нестором.

"Заповедник заповедником, а есть законодательные органы. Мы не получали никакого судебного решения", – ответил архимандрит на вопрос о расторжении договора заповедника "Киево-Печерская лавра" с УПЦ МП.

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На уточняющий вопрос, обращался ли к УПЦ МП Минкульт по поводу расторжения договора аренды, Нестор ответил "нет".

УПЦ МП выселяют из Лавры: что известно

Администрация заповедника "Киево-Печерская лавра" расторгла договоры с УПЦ МП на аренду помещений комплекса. Монахи и священники должны освободить территорию сегодня - 29 марта.

В УПЦ МП возмутились решением властей. По их мнению, для выселения из Лавры нет юридических оснований. Монахи угрожали, что не станут выселяться и не будут отдавать государству материальные ценности, имеющиеся в Лавре.

Однако позже церковники все же начали постепенно вывозить имущество с территории комплекса. В частности журналисты заметили исчезновение некоторых икон оттуда, где они раньше висели.

Сегодня в Киево-Печерской лавре собрались верующие, которые послушались призыва монахов. В толпе заметили титулованного боксера Александра Усика.

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