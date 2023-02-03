Решение о прекращении отношений с Ираном уже "на столе" у президента. Оно может быть принято в любой момент.

Украина готова разорвать дипломатические отношения с Ираном в любой момент. Решение только за президентом. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "BBC News Україна".

Он отметил, что Иран "переступил черту", когда начал поставлять России дроны-камикадзе для применения против Украины. Ранее МИД внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Тегераном.

"Это наш сигнал Ирану – каким бы выгодным ни казалось вам сотрудничество с Россией против Украины, уверяем вас, что негативные последствия этого сотрудничества в разы превысят любую выгоду", – заявил Кулеба.

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Он подчеркнул, что решение о разрыве дипотношений может быть принято "в любой момент в зависимости от дальнейшего поведения Ирана".

При этом глава украинской дипломатии заверил, что ему неизвестно, кто стоит за ударами по иранским военным объектам в ночь на 29 января.

"Мы Ирану ничего злого исторически не сделали", - подчеркнул он.

Война в Украине – позиция Ирана

Летом 2022 года Иран начал тайно поставлять в Россию свои дроны-камикадзе. В сентябре эти дроны стали массово применяться на фронте, а позднее враг стал использовать их для ударов по украинской энергетике.

При этом Иран долгое время отрицал, что поставляет России оружие, и уверял, что является нейтральной стороной по отношению к войне в Украине.

Поздно вечером 28 января неизвестные дроны атаковали ряд военных объектов Ирана, включая завод по производству иранских дронов. В этой атаке Тегеран обвинил израильтян, но упомянул также Украину.

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