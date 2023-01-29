Взрывы гремят в разных частях страны.

В Иране раздалась серия мощных взрывов на стратегических объектах. Сообщается об ударах по военным складам, центру производства боеприпасов и авиабазе.

По сообщению агентства ИРНА, в городе Шахид-Салими в провинции Восточный Азербайджан загорелся крупный завод по производству моторных масел.

В то же время агентство Tasnim сообщает, что атаке беспилотников подверглись также военный склад в центральной провинции Исфахан и центр по производству боеприпасов.

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Также сообщается о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан (запад Ирана) и Решт (север страны). Звуки взрывов слышны и в иранской столице – Тегеране. Очевидцы отмечают, что в небо над городом подняты самолеты.

На данный момент данных о жертвах и пострадавших нет, как и официальной информации от иранских властей.

Обновлено: Офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин сообщает, что ВВС армии Ирана и Корпуса стражей Исламской революции приведены в полную боевую готовность.

Также сообщается, что в Иране полностью отключили интернет.

Ближневосточные источники сообщают, что Израиль начал против Ирана военную операцию. Однако официально ни правительство Израиля, ни военные такие заявления не делали.

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